«Авангард» назвал имена восьми хоккеистов, с которыми простится Сразу восемь игроков покидают «Авангард»

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Илья Проскуряков

Сразу восемь хоккеистов основного состава покидают омский «Авангард». Среди них Илья Проскуряков, Эмиль Галимов, Райан Спунер, Егор Воронков, Евгений Кулик, Сергей Бойков, Илья Каблуков и Марк Верба, заявил генеральный менеджер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Сопин, передает РИА Спорт.

И, я думаю, будем искать варианты Данилу Башкирову по обмену. Остальные ребята находятся в переговорах, — добавил он.

В настоящее время, по его словам, «Авангард» ведет переговоры с американским форвардом Ридом Буше. Он также заявил, что слухи о его уходе не соответствуют действительности.

До этого депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что хоккеист Александр Овечкин и лыжник Александр Большунов являются лучшими российскими спортсменами на данный момент. Она также выделила молодую фигуристку Аделию Петросян. Олимпийская чемпионка хотела бы увидеть возвращение в профессиональный спорт после долгой дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. По ее мнению, в ее катании будет «настоящий разговор с миром».

Она также выступила против установки памятника Александру Овечкину при жизни или переименования улицы в его честь. Она объяснила, что ее «немного переворачивает» от таких историй.