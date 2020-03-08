https://static.news.ru/photo/4ffcf078-6238-11ea-bffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: hawk.ru

Омский «Авангард» оказался на грани вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже в первом раунде, проиграв на своей площадке в подмосковной Балашихе уфимскому «Салавату Юлаеву» в пятом матче серии — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3).

У «ястребов» отличились Павел Дедунов (6-я минута, в меньшинстве), Вилле Покка (23-я) и Сергей Шумаков (58-я).

В составе уфимцев дубль сделал Пётр Хохряков (голы на 7-й и 56-й минутах), по одной шайбе забросили Филип Ларсен (31-я минута), Владимир Жарков (35-я), Сакари Маннинен (46-я) и Владислав Картаев (48-я, в меньшинстве).

После пятого матча «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии (3-2), шестой поединок состоится 11 марта в Уфе, где прошлогодний финалист Кубка Гагарина «Авангард» в случае поражения может сойти с дистанции нынешнего розыгрыша уже после первого раунда.

Казахстанский «Барыс» в пятом матче серии с магнитогорским «Металлургом» оформил путёвку во второй раунд плей-офф, ранее писал NEWS.ru.