«Авангард» позволил СКА отыграть три шайбы, но всё равно вырвал победу

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В противостоянии двух топ-клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в рамках регулярного чемпионата омский «Авангард» в драматичной борьбе вырвал победу на своей площадке в подмосковной Балашихе у петербургского СКА — 4:3 (3:0, 0:3, 1:0).

В течение первого периода хозяева создали солидный задел в три шайбы благодаря дублю Дениса Зернова (голы на 6-й и 16-й минутах) и точному броску Иржи Секача (13-я).

Однако во второй трети матча «армейцы» отыгрались усилиями Игоря Ожиганова (22-я минута), Линдена Вея (34-я) и Антона Бурдасова (36-я).

На 44-й минуте «ястребы» сумели забить в меньшинстве (гол на счету Кирилла Семёнова) и удержать победный счёт до финальной сирены.

Голкипер омичей Эмиль Гарипов одержал 150-ю победу в КХЛ, а нападающий питерцев Антон Бурдасов отметился заброшенной шайбой в каждом из шести матчей нынешнего сезона, установив новый рекорд лиги по продолжительности голевой серии с начала чемпионата.

Московский «Спартак» дома уступил челябинскому «Трактору» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

В составе челябинцев отличились Виталий Кравцов (10-я минута) и Ник Бэйлен (26-я).

Единственную шайбу у москвичей забросил на 49-й минуте Роман Любимов.

Минское «Динамо» после победы в гостях над «красно-белыми» одолело в Подольске и подмосковный «Витязь» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

Магнитогорский «Металлург» на выезде в серии буллитов взял верх над ХК «Сочи» — 1:0Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором победного для уральцев буллита стал Максим Карпов.

Легендарный Павел Дацюк набрал 200-е очко в КХЛ по системе «гол плюс пас» и помог екатеринбургскому «Автомобилисту» уверенно переиграть в Нижнекамске «Нефтехимки», ранее писал NEWS.ru.