https://static.news.ru/photo/1d96d6e0-54e0-11ea-9a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: khl/vk.com

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе в серии буллитов уступил финскому «Йокериту» — 1:2Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

В основное время у «ястребов» шайбу забросил Вячеслав Войнов (11-я минута), у «джокеров» — Давид Скленичка (за 13 секунд до второго перерыва).

В серии послематчевых буллитов победным для гостей стал бросок Ахти Оксанена.

Защитник финской команды Оливер Лауридсен провёл 200-й матч в КХЛ.

«Авангард» (83 очка, 60 игр), набрав одно очко, снова поднялся на второе место в таблице Восточной конференции, с которого его несколькими часами ранее сместил казахстанский «Барыс» (82 очка, 60 игр).

«Йокерит» (84 очка, 60 игр) занимает третье место на «Западе».

Московские «армейцы» дома разгромили минское «Динамо» — 8:1 (0:0, 3:0, 5:1).

Дублями отметились Михаил Григоренко (голы на 27-й минуте и 17-й секунде третьего периода) и забросивший свои 30-ю и 31-ю шайбы в сезоне Кирилл Капризов (на 28-й секунде третьего периода и на 50-й минуте), по разу отличились Антон Слепышев (за 58 секунд до второго перерыва), Линден Вей (за 23 секунды до второго перерыва), Андрей Светлаков (51-я минута) и Константин Окулов (59-я).

Кроме того, Максим Мамин оформил ассистентский хет-трик.

Избежать сухого разгрома гостям помогла шайба Вячеслава Грецкого на 49-й минуте.

Минчане проиграли ЦСКА все четыре очных поединка в нынешнем сезоне и не могут обыграть «армейцев» в Москве с 5 ноября 2010 года.

ЦСКА (92 очка, 60 игр) сохраняет единоличное лидерство в общей таблице чемпионата, опережая петербургский СКА и казанский «Ак Барс» на три очка. Минское «Динамо» давно потеряло все шансы на выход в плей-офф.

Казахстанский «Барыс» дома выиграл у уфимского «Салавата Юлаева», магнитогорский «Металлург» победил нижнекамский «Нефтехимик» и завоевал путёвку в плей-офф, ранее писал NEWS.ru.