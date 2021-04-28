«Авангард» отомстил ЦСКА: омичи красиво забрали Кубок Гагарина

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После ярких полуфиналов Континентальной хоккейной лиги никто и не ждал унылой борьбы в заключительной серии. При этом все понимали, что борьба между «Авангардом» и ЦСКА должна быть закрытой. Только вот команды Боба Хартли и Игоря Никитина разрушили эти представления.

«Авангард» вырвался вперёд

Первый матч финальной серии состоялся на арене «армейцев». Гости не просто показали агрессивный хоккей, они четырежды поразили ворота соперника (последняя шайба была заброшена в пустые ворота). Для «красно-синих» поражение на своём льду стало унизительной пощёчиной. Но на что они рассчитывали при глупейших ошибках? «Ястребы» не прощают грубый брак и всегда удивительно используют это в своих целях. К тому же ЦСКА рвался на пятак, а это как раз одно из самых сильных мест омичей — пускать туда соперника никто не собирался.

ЦСКА сравнял

Так что неудивительно, что на вторую встречу главный тренер ЦСКА настроил свою команду как надо. Более того, Никитин произвёл ряд замен, оставив в запасе Джона Гилмора, Никиту Сошникова и Егора Афанасьева. Зато выпустил Даниила Чайку, Марио Кемпе и 40-летнего Александра Попова. «Авангард» же сохранил победный состав. «Армейцы» с первых минут нагружали соперника бросками. И это сработало — москвичи всухую отомстили за первое поражение и уехали в Балашиху, сравняв счёт в серии. При этом, несмотря на 75 ударов, из которых 35 пришлись в створ, распечатать ворота удалось только на 36-й минуте, когда идеально сработал Максим Шалунов. А как часто бывает — кто первый забивает, тот и побеждает.

Вероятно, если бы «Авангард» не перенял проблемы соперника и не зарабатывал огромное количество удалений, то игра могла сложиться по-другому. Но эта встреча заставила болельщиков удивиться — «ястребы» вышли абсолютно разобранными, что подтвердил и Хартли после поражения 0:3.

«Армейцы» доказали — лучше команды в стране пока нет

Перед третьей игрой казалось, что действующий чемпион может потерять контроль. В конце концов, ЦСКА приехал в Балашиху без Максима Мамина, который ранее получил травму. В итоге место одного из лидеров команды занял Попов, который свёл с ума идеальным голевым пасом. Да и именно его сочетание забило победную шайбу.

На этот раз чаще удалялись гости, но «Авангарду» это не помогло — то, что на протяжении всего сезона у парней Хартли казалось козырем в рукаве, абсолютно не работало с подопечными Никитина. А именно реализация лишнего. «Ястребам» как будто просто не хватило сил. В итоге поражение 1:2.

После этой игры всё встало на свои места — у ЦСКА практически нет слабых мест. Первый матч остался за омичами только из-за тактических ошибок. Но последующие две встречи показали — это лучшая команда страны прямо сейчас.

Омичи «наказали» Никитина

Такое мнение и расклад 2:1 в пользу «красно-синих» абсолютно не устраивал представителей Омска. И на четвёртый матч нужно было бросить все силы, иначе шансов зацепиться за победу в серии, отомстить за поражение в финале сезона-2018/19 практически не останется. И вот тут в Балахише получился настоящий триллер. Давно не было такого валидольного матча. ЦСКА дважды отличился в первом периоде, не реализовал буллит, но под самый перерыв удалился, что помогло «Авангарду» отыграть одну шайбу.

Дальше — больше. На 43-й минуте «ястребы» сравняли счёт, а за четыре минут до конца периода вышли вперёд.

И когда Балашиха досрочно начала праздновать победу, ЦСКА расстроил происходящее на стадионе. Буквально на последних миллисекундах «армейцы» забросили третью шайбу и перевели игру в овертайм. Но и это в итоге не спасло парней Никитина. Оставшись в меньшинстве (!) Павел Дедунов убежал в контратаку и забил победный гол за омский коллектив. Таким образом, счёт в серии сравнялся (2:2).

Хартли творит историю

И вот тут противостояние снова переместилось в Москву. Силы у обеих команд уже, откровенно говоря, на исходе. Этот матч должен был стать более спокойным по эмоциям, но ожидания вновь не оправдались. И к лучшему!

В пятой встрече главным было допустить меньше ошибок. Кто это выполнит, тот и победит. И удача, увы, оказалась не на стороне действующего обладателя Кубка. «Авангард» дважды забил и уделал соперника всухую. Причём оба гола произошли после контратак. Сначала на 25-й минуте Кирилл Семёнов точно переправил шайбу на Дамира Шарипзянова, который момент не упустил. А затем на 35-й минуте Рид Буше удвоил преимущество омичей. При этом весь третий период «ястребы» ходили по лезвию ножа. ЦСКА то и дело давил соперника, стремительно бил по воротам (девять в створ), но пробить идеально выстроенную защиту соперника так и не удалось. Счёт в серии стал 4:3.

На шестую встречу команды снова переехали в Балашиху. Удивительная серия, от которой уже не знаешь, чего ожидать. Одна ошибка команды Никитина — и с Кубком Гагарина можно попрощаться. Здесь, как в лучших традициях, — победа или смерть.

Весь первый период команды действовали на равных, и лишь за 32 секунды до свистка на перерыв «Авангарду» удалось забить гол. Сергей Толчинский после передачи Оливера Каски точно прострелил от синей линии, распечатав ворота «красно-синих». При этом «армейцы» 25 раз ударили по воротам, из которых 11 бросков попали в створ.

Стоит отметить, что первое большинство случилось лишь в середине второй 20-минутки и то только из-за нарушения численного состава «армейцами» на льду. Но воспользоваться преимуществом и увеличить отрыв омичи не сумели.

Теперь уже последний матч встречи получился самым нерезультативным в серии, довольно чистым с точки зрения борьбы. ЦСКА, как и в первой игре, пытался застать врасплох соперника на пятаке — безуспешно. Последние силы «армейцы» оставили на третий период.

Здесь стоит поаплодировать Хартли. Он слишком хорошо подготовил ребят и просчитал соперника — последние 20 минут игры «Авангард» то и дело обрывал все атаки соперника и убегал в контратаку. Несколько раз хозяева могли увеличить счёт, но «красно-синим» удавалось спасти ворота от натиска. Почти за четыре минуты до конца на две минуты «ястребы» остались играть втроём. И даже здесь команде Хартли удалось отбиться!

Самым ценным игроком сезона стал Сергей Толчинский. Тот самый нападающий, которого не захотел подписывать ЦСКА по окончании предыдущего сезона. Достойная ответка!

Впервые в своей истории «Авангард» добыл желанный трофей для себя и болельщиков. При этом команда из Омска дважды боролась за титул в финале — в 2012 году против «Динамо» (3:4) и 2019-м против «армейцев» (0:4).

Что ж, несмотря на не самую огненную последнюю игру, эта серия, кажется, заставила полюбить хоккей даже самого далёкого человека от этого вида спорта. И пусть такой финал будет всегда!