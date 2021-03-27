«Авангард» разгромил «Металлург» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

https://static.news.ru/photo/afacd902-8fd7-11eb-a701-96000091f725_660.jpg Фото: hcmetallurg/vk.com

«Авангард» вышел в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина. Омская команда в шестом матче серии победила со счётом 5:1 магнитогорский «Металлург». Встреча состоялась в Магнитогорске. На «Арену Металлург» пришли 5288 болельщиков.

У «Авангарда» отличились Сергей Толчинский (5-я минута), Егор Чинахов (31), Денис Зернов (31), Рид Буше (37) и Алексей Емелин (59). В составе «Металлурга» взятие ворот на счету Максима Карпова (27). Сухая серия голкипера «Авангарда» Шимона Грубеца составила 90 минут 39 секунд. Перед началом третьей двадцатиминутки хозяева льда заменили вратаря — Василия Кошечкина сменил Юхо Олкинуора. Теперь «Авангард» ожидает противостояние с «Ак Барсом», обыгравшим «Салават Юлаев» (счёт в серии 4:0).

Накануне стало известно, что руководство хоккейного клуба «Спартак» приняло решение не подписывать новый контракт с Олегом Знарком, занимавшим пост главного тренера. Решение принято по итогам заседания наблюдательного совета «красно-белых» 24 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) праздновал победу над «Нью-Джерси» со счётом 4:0. Первую и последнюю шайбу у столичной команды забросил Александр Овечкин. Команда россиянина выиграла девятую встречу из 10 последних. На счету нападающего стало 29 очков (17 голов + 12 передач) в 29 матчах. В игре против «Нью-Джерси» ему дважды ассистировал Евгений Кузнецов, в его активе теперь 17 очков (5+12) в 23 матчах.