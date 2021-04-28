«Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина

https://static.news.ru/photo/436b10fc-a84f-11eb-bb1a-96000091f725_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 1:0 на домашней арене и стал обладателем Кубка Гагарина. Серия закончилась со счётом 4-2.

Счёт встречи удалось открыть за 32 секунды до конца первого периода. Сергей Толчинский после передачи Оливера Каски точно прострелил от синей линии, распечатав ворота «красно-синих».

Стоит отметить, что после первого периода ни одна из команд не удалилась. Но воспользоваться преимуществом и увеличить отрыв омичи не сумели.

Единственная шайба и стала победной.

«Авангард» впервые в истории поднял над своей головой Кубок Гагарина. Омичи дважды играли в финале в 2012 году против «Динамо» и 2019-м против «армейцев».

Ранее сообщалось, что матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021 (U18) состоялся на стадионе «Комерика-центр» в американском Фриско. Встречались сборные России и Финляндии. В результате россияне проиграли по буллитам 4:3.