«Авангард» обыграл ЦСКА и перевёл серию финала КХЛ в свою пользу

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 2:0 на гостевой арене.
После первого периода команды не смогли открыть счёт встречи. Распечатать ворота удалось только на 25-й минуте. Кирилл Семёнов совершил передачу вдоль ворот на Дамира Шарипзянова, который точным удар в цель пробил «армейцев». Увеличить отрыв от хозяев арены на 35-й минуте сумел Риду Буше, который в одиночку убежал в контратаку и забросил в то время, как команда была в меньшинстве.
К слову, «Авангард» забил во втором матче подряд, играя в меньшинстве. Ранее это произошло в овертайме четвёртого матча в серии, когда победную шайбу забросил форвард Павел Дедунов.
Таким образом счёт в серии стал 3-2 в пользу омичей.
Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. «Ястребы» играли с «армейцами» в сезоне-2018/19. Тогда впервые «красно-синие» стали обладателями Кубка Гагарина.
Ранее стало известно, что 33-летний экс-хоккеист «Амура» Михаил Климчук дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).