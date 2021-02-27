«Авангард» обыграл «Барыс» и стал победителем дивизиона Чернышёва КХЛ

https://static.news.ru/photo/fe35b682-7913-11eb-bb65-96000091f725_660.jpg Фото: hcbarys.kz

Омский «Авангард» обыграл «Барыс» из Нур-Султана (Казахстан) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в шестой раз (впервые с 2017 года) стал победителем дивизиона Чернышёва. Противостояние в Балашихе закончилось со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

Шайбы в составе победителей забросили Илья Ковальчук (17-я минута), Сергей Толчинский (21, 42), Денис Зернов (55) и Егор Чиханов (60), у «Барыса» отличились Кирилл Панюков (3) и Даррен Диц (41). В текущем сезоне «Барыс» дважды оказывался сильнее «Авангарда» (3:1, 3:2 ОТ) и один раз уступил — 2:5.

«Авангард» 2 марта сыграет в Балашихе первый матч серии стартового раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (Екатеринбург), «Барыс» в этот же день на выезде начнёт борьбу с магнитогорским «Металлургом» или уфимским «Салаватом Юлаевым» на той же стадии.

Накануне петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в одном из центральных матчей 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Итоговый счёт встречи — 2:2. Счёт открыли гости, на 44-й минуте отличился Али Соу. На 73-й минуте защитник «Ростова» Николай Поярков отправил мяч в свои ворота. Через четыре минуты «Зенит» вышел вперёд — забил Далер Кузяев. На 89-й минуте Соу оформил дубль и установил итоговый результат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что программа 20-го тура РПЛ продолжилась в подмосковных Химках, где одноимённая команда принимала «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Все мячи были забиты во второй половине встречи. На 49-й минуте форвард химчан Мохамед Конате замкнул прострел Ильи Кухарчука и открыл счёт.