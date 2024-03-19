«Авангард» объявил об увольнении главного тренера «Авангард» по соглашению сторон расторг контракт с главным тренером Кравцом

Омский хоккейный клуб «Авангард» в своем Telegram-канале объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Там отметили, что исполняющим обязанности главного тренера стал хоккеист Сергей Звягин.

Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин, — говорится в публикации.

Представители омского клуба добавили, что команда продолжает готовиться к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме. В «Авангарде» отметили, что после восстановительной тренировки клуб отправится в Ярославль. В серии второго раунда Кубка Гагарина «Локомотив» одержал победу над «Авангардом» со счетом 0-2.

Ранее НХЛ сообщила, что «Вашингтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде. Российский спортсмен Александр Овечкин оформил «дубль». Благодаря победе «Вашингтон» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах.

До этого форвард канадского хоккейного клуба «Эдмонтон» Коннор Макдэвид назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина величайшим бомбардиром его поколения. Он уверен, что у российского хоккеиста есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки.