Армейская присяга хоккеиста Федотова пройдет в закрытом режиме Армейская присяга хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова пройдет в закрытом режиме

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Иван Федотов

Вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов принесет присягу 13 августа, сообщает «Матч ТВ». 25-летний спортсмен продолжает находиться в третьей армейской роте в Северодвинске. Отмечается, что присяга была перенесена с 6 августа и пройдет в закрытом режиме.

Родители призывников также отметили, что в части могут организовать тренировки на льду.

Федотову нужно договориться с начальством части. Такой вариант в Северодвинске предусмотрен, — приводит канал слова родных.

7 июля были раскрыты детали пребывания Федотова в армии. Сообщалось, что он живет в отдельной комнате, а не в общей казарме, и в его комнате есть телефон.

Федотова задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.