Вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов принесет присягу 13 августа, сообщает «Матч ТВ». 25-летний спортсмен продолжает находиться в третьей армейской роте в Северодвинске. Отмечается, что присяга была перенесена с 6 августа и пройдет в закрытом режиме.
Родители призывников также отметили, что в части могут организовать тренировки на льду.
Федотову нужно договориться с начальством части. Такой вариант в Северодвинске предусмотрен, — приводит канал слова родных.
7 июля были раскрыты детали пребывания Федотова в армии. Сообщалось, что он живет в отдельной комнате, а не в общей казарме, и в его комнате есть телефон.
Федотова задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.