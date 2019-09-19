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После очередных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Западной конференции вновь сменился лидер: на первое место вышли московские «армейцы», следом за ними с отставанием в одно очко идут петербургский СКА и подмосковный «Витязь».

Питерцы в Москве победили «Динамо» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Шайбы забросили Давид Рундблад (23-я минута) и Максим Карпов (38-я, в меньшинстве).

Голкипер СКА Алексей Мельничук отразил 21 бросок соперника и сыграл второй матч «на ноль» в нынешнем сезоне.

Столичные «армейцы» дома всухую обыграли «Адмирал» из Владивостока — 5:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Две заброшенные шайбы в этом матче на счету Максима Мамина (34-я и 59-я минуты), по разу отличились Кирилл Капризов (21-я) и Алексей Марченко (36-я).

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне, справившись с 20-ю бросками соперника.

Казанский «Ак Барс» в так назывемом дерби Татарстана дома взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Авторами заброшенных шайб стали Микаэль Викстранд (11-я минута), Камиль Фазылзянов (14-я) и Джастин Азеведо (55-я и 58-я) у хозяев и Марат Хайруллин (29-я) у гостей.

Ещё одна встреча игрового дня получилась результативной :ХК «Сочи» дома одолел нижегородское «Торпедо» — 5:4 (1:0, 3:1, 1:3).

У нижегородцев шайбы забросили Илья Крикунов (10-я минута), Никита Точицкий (24-я), Мальте Стрёмвалль (28-я), Олег Погоришный (34-я) и Артём Томилин (59-я).

В составе «Торпедо» отличились Михаил Варнаков, забивший дважды (на 34-я и 57-й минутах), а также Андрей Белевич (42-я) и Дамир Жафяров (43-я).

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил победную серию до восьми побед, ранее писал News.ru.