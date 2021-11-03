Андронов повторил рекорд ХК ЦСКА по проведённым матчам

Нападающий московского ЦСКА Сергей Андронов сравнялся с легендарным Алексеем Касатоновым по числу проведённых матчей за армейский клуб. Форвард вышел на лёд во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подольским «Витязем».

В активе Андронова стало 536 матчей за ЦСКА, что позволило ему сравняться по этому показателю с Касатоновым. Легендарный защитник выступал за армейский коллектив с 1978 по 1989 год, а в 1996-м вернулся в него после отъезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Андронов известен по выступлениям за тольяттинскую «Ладу», а также клуб «Пеория Ривермен» и «Чикаго Вулвз». Состав ЦСКА он пополнил в 2014 году. В его составе он шесть раз завоевал Кубок континента, а в 2019-м стал победителем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 740-ю шайбу в НХЛ. Капитан столичной команды отличился в матче регулярного чемпионата с «Флоридой».