https://static.news.ru/photo/55ceb038-6c4f-11ea-920c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Капитан московского ЦСКА Сергей Андронов рассказал о том, насколько тяжело игроки переносят приостановку плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Последние недели без игр и тренировок всем нам приходится тяжело, по ходу действия приходится менять тот настрой, который был на плей-офф, и перестраиваться на другую жизнь. Если запрет на игры будет продолжаться до мая, то после такого большого перерыва будет тяжело начать играть с чистого листа, — цитирует Андронова РИА Новости.
Ранее КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки. Позже президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что вариант, при котором сезон-2019/20 не будет доигран, рассматривается, писал NEWS.ru.