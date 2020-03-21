Последние недели без игр и тренировок всем нам приходится тяжело, по ходу действия приходится менять тот настрой, который был на плей-офф, и перестраиваться на другую жизнь. Если запрет на игры будет продолжаться до мая, то после такого большого перерыва будет тяжело начать играть с чистого листа, — цитирует Андронова РИА Новости.