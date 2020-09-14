«Амур» проиграл московскому «Динамо» и потерпел шестое поражение в сезоне

https://static.news.ru/photo/fe95e594-f681-11ea-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcamur.ru

Столичное «Динамо» после трёх поражений на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержало вторую победу подряд, переиграв в Хабаровске «Амур» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

В составе «бело-голубых» отличились Андрей Миронов (31-я минута), Иван Игумнов (35-я), Вадим Шипачёв (37-я, в меньшинстве) и Владимир Брюквин (56-я).

У дальневосточников шайбы забросили Александр Горшков (8-я минута) и Сергей Терещенко (за 50 секунд до второго перерыва), проводивший 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Хабаровчане проиграли «Динамо» уже 11 домашних матчей кряду в лиге, последняя победа (4:3ОТ) датирована 3 января 2010 года.

В нынешнем сезоне «Амур» потерпел шестое поражение в шести играх и делит последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Первую победу в чемпионате динамовцы одержали в Нур-Султане над «Барысом» во многом благодаря дублю Шипачёва, писал ранее NEWS.ru.