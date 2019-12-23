https://static.news.ru/photo/a68b76b6-257b-11ea-ba36-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcamur.ru

Хабаровский «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке добился сверхволевой победы над минским «Динамо», уступая с разницей в три шайбы после второго периода. Итоговый счёт встречи — 4:3 (0:1, 0:2, 4:0).

«Зубры» создали неплохой задел для победы благодаря голам Франсиса Паре (12-я минута), Ивана Дроздова (23-я) и Марка-Андре Граньяни (25-я).

Однако дубль Гинека Зогорны (голы на 49-й и 54-й минутах), а также точные броски Максима Игнатовича (56-я минута, все три шайбы — в большинстве) и Владислава Ушенина (за 1 минуту 10 секунд до финальной сирены) перевернули ход игры и позволили дальневосточникам вырвать победу.

Минское «Динамо» потерпело десятое кряду поражение в чемпионате и отстаёт от зоны плей-офф в таблице Западной конференции уже на 18 очков. У «Амура» в таблице Восточной конференции положение чуть лучше — девять очков отставания от восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф.

Другая команда с Дальнего Востока — «Адмирал» — на своей площадке во Владивостоке крупно и всухую проиграла нижегородскому «Торпедо» — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2).

Шайбы забросили Антон Шенфельд (на 34-й секунде матча), Тай Рэтти (10-я минута), сделавший дубль Михаил Смолин (голы на 29-й и 45-й минутах) и Артём Аляев (44-я).

Голкипер «автозаводцев» Андерс Линдбек отразил все 34 броска соперника и отстоял «на ноль» первый матч в нынешнем сезоне и вообще в КХЛ.

Нападающий «Адмирала» Александр Мерескин провёл 350-й матч в КХЛ.

Обе команды балансируют на грани попадания в плей-офф, занимая восьмые места в своих конференциях: «Торпедо» (46 очков, 41 игра) — на «Западе», «Адмирал» (44 очка, 38 игр) — на «Востоке».

Один из лидеров Восточной конференции омский «Авангард» расторг контракт с защитником Никитой Пивцакиным, писал ранее NEWS.ru.