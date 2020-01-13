https://static.news.ru/photo/e610764a-35f9-11ea-b45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcamur.ru

Хабаровский «Амур», занимающий одно из последних мест в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в очередной встрече регулярного чемпионата на своём льду в серии буллитов уступил омскому «Авангарду» — 1:2Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

В основное время у дальневосточников шайбу забросил на 26-й минуте Игорь Руденков, в составе «ястребов» отличился Валентин Пьянов (49-я минута).

В серии послематчевых буллитов победным для омичей стал бросок Сергея Шумакова.

«Авангард» (64 очка, 47 игр) выиграл четвёртый очный поединок из четырёх у хабаровчан в нынешнем сезоне и занимает второе место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего казанского «Ак Барса» на два очка. «Амуру», продлившему серию поражений в чемпионате до пяти матчей, не хватает для попадания в плей-офф на «Востоке» восьми очков.

«Ак Барс» накануне потерпел разгромное поражение от «Адмирала» во Владивостоке, казахстанский «Барыс» вырвал победу в овертайме у ярославского «Локомотива», ранее писал NEWS.ru.