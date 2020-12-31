Американцы выиграли на МЧМ и обеспечили полуфинал Россия – Канада

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Победа хоккеистов США в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира над словаками со счетом 5:2 привела к тому, что соперником команды России в полуфинале турнира будет сборная Канады.

В другой игре за право выхода в финал американцы поборются с финнами. Оба матча пройдут в ночь на 5 января. Начало матча Россия — Канада в 02:00 мск. Команды США и Финляндии выйдут на лёд в 05:30 мск.

Полуфинальные пары сложились на основе рейтинга команд после группового этапа МЧМ, в котором Канада стоит первой, США — вторыми, а Россия — четвёртой.

В игре против словаков, которая состоялась в Эдмонтоне, у американцев шайбы забрасывали Артур Калиев (11-я минута), Джон Фариначчи (32-я, 56-я), Коул Кофилд (37-я) и Мэттью Бенирс (59-я), у европейцев отличились Матей Каслик (39-я) и Доминик Сойка (50-я).

В прошлом году хоккеисты России и Канады встречались дважды. На МЧМ, прошедшем в Чехии, россияне были сильнее в группе (6:0), однако уступили родоначальникам хоккея в финале (3:4).

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная Канады в Эдмонтоне выиграла четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею у команды Чехии со счетом 3:0. Шайбы у победителей забросили Дилан Козенс (9-я минута), Боуэн Байрэм (12-я) и Коннор Макмайкл (58-я).