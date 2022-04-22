Американцы осудили поступок российской звезды НХЛ

Американцы осудили поступок российской звезды НХЛАмериканские фанаты призвали дисквалифицировать Кучерова за грубый манёвр против соперника
В Тампе (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Тампа-Бэй Лайтинг» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:8. В одном из эпизодов матча нападающий Митчелл Марнер столкнулся с форвардом «Торонто» Никитой Кучеровым. Россиянин сначала сыграл в корпус, а затем нанёс «подлый» удар коньком по правому колену канадца. Этот эпизод вызвал большой шквал критики.
Не важно, болеете вы за «Торонто» или нет, но это было сделано намеренно. Марнер мог получить очень тяжёлую травму, если бы порезался. Это был удар ногой, учитывая опыт Кучерова, это не случайность. НХЛ должны проверить эпизод. Очень мерзкая игра, — написал один из пользователей соцсетей.
Также в Сети призывают дисквалифицировать россиянина на 10 лет.
Ранее российский форвард «Даллас Старс» Владислав Наместников подрался с американским защитником «Каролины Харрикейн» Бреттом Пеши во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Стычка произошла после того, как россиянин применил на американце силовой приём. В ответ Пеши накинулся на своего обидчика и нанёс ему несколько ударов по голове.