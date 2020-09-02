Алексей Яшин поделился ожиданиями перед стартом нового сезона КХЛ

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Руководство КХЛ не станет возражать против ситуации, при которой хоккейные клубы организуют предматчевую минуту молчания в память о скончавшемся бывшем главном тренере сборной Чехии Милоше Ржиге.

В России наставник работал с московским «Спартаком». Также Ржига возглавлял «Химик», «Атлант», СКА и «Авангард». Последним местом работы в КХЛ был «Слован». После смерти тренера его сын Милош Ржига-младший попросил...