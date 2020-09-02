Алексей Яшин поделился ожиданиями перед стартом нового сезона КХЛ

Чемпион мира по хоккею и серебряный призер Олимпийских игр знаменитый Алексей Яшин верит, что пандемия коронавируса закончится.
Очень сложный момент, не думали, что такая пандемия будет. Есть определённые сложности с болельщиками, все же хотят быть на стадионе, но из-за ограничений не могут. Надеюсь, это закончится и все вернётся в нормальную жизнь, - заявил Яшин журналистам в рамках медиаклуба Бесценной лиги Mastercard и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), куда входит NEWS.ru.
Также он заявил, что планирует ходить на хоккей согласно медицинскому регламенту.
Планирую ходить на хоккей. Буду действовать по медрегламенту. Надеюсь, все ограничения будут не долго, - сказал он.
Говоря о предстоящем сезоне КХЛ, который стартует 2 сентября, он добавил, что ожидает крутой сезон.
Сегодня, 2 сентября, матчем между ЦСКА и «Ак Барсом» стартует 13-й чемпионат КХЛ. Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Лига впоследствии признала чемпионом страны ЦСКА.
Ранее NEWS.ru писал, что Руководство КХЛ не станет возражать против ситуации, при которой хоккейные клубы организуют предматчевую минуту молчания в память о скончавшемся бывшем главном тренере сборной Чехии Милоше Ржиге.
Добавьте наши новости в избранные источники