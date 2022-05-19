Александр Овечкин вернулся в Россию к своей семье

Александр Овечкин / Фото Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прилетел в Москву. Видео возвращения хоккеиста домой в социальной сети опубликовала его супруга Анастасия Шубская, которая засняла встречу спортсмена с детьми.

На кадрах запечатлено, как Сергей (родился в 2018 году) и Илья (родился в 2020 году) увидели своего папу и бросились в его объятия. В других роликах видно, что семья провела день вместе на природе.

Папа прилетел, — подписала видео Анастасия Шубская.

В ближайшие планы игрока входит посещение футбольного матча между «Динамо» и «Сочи», который состоится 21 мая.

Ранее «Вашингтон» завершил борьбу в Кубке Стэнли проиграв в первом раунде плей-офф «Флориде».

Регулярный чемпионат НХЛ для россиянина сложился удачно. В этом сезоне Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50 и более голами. Это произошло в девятый раз в карьере хоккеиста и позволило ему догнать рекордсменов — канадцев Майка Босси и Уэйна Гретцки.