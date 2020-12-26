Александр Овечкин в двух словах описал Дональда Трампа

Пока ещё действующий президент США Дональд Трампа — весёлый и дружелюбный человек. Так политика и бизнесмена описал нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», россиянин Александр Овечкин.
Выступающий уже 15 лет за американскую команду отечественный обладатель Кубка Стэнли также подчеркнул, что Трамп болеет за соперников «Вашингтон Кэпиталс» — коллектив «Нью-Йорк Рейнджерс».
Кроме того, Овечкин высказал своё мнение о российском лидере Владимире Путине. Спотсмен, создавший общественное движение Putin Team, назвал политика «лучшим президентом».
Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием всё обсудит, поделится мнением, —
приводятсяслова хоккеиста на сайте Teamrussia.
Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Овечкин рассказал о свадебном подарке президента России Владимира Путина.
Глава государства подарил Овечкину и его супруге Анастасии Шубской чайный сервиз. Спортсмен высоко оценил подарок Путина и не стал использовать сервиз по назначению.