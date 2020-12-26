Александр Овечкин в двух словах описал Дональда Трампа

https://static.news.ru/photo/a60134f4-4787-11eb-a282-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пока ещё действующий президент США Дональд Трампа — весёлый и дружелюбный человек. Так политика и бизнесмена описал нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», россиянин Александр Овечкин.

Выступающий уже 15 лет за американскую команду отечественный обладатель Кубка Стэнли также подчеркнул, что Трамп болеет за соперников «Вашингтон Кэпиталс» — коллектив «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кроме того, Овечкин высказал своё мнение о российском лидере Владимире Путине. Спотсмен, создавший общественное движение Putin Team, назвал политика «лучшим президентом».

Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием всё обсудит, поделится мнением, — приводятся слова хоккеиста на сайте Teamrussia.

Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Овечкин рассказал о свадебном подарке президента России Владимира Путина.

Глава государства подарил Овечкину и его супруге Анастасии Шубской чайный сервиз. Спортсмен высоко оценил подарок Путина и не стал использовать сервиз по назначению.