Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по шайбам за один клуб Александр Овечкин превзошел рекорд Горди Хоу по шайбам за один клуб НХЛ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб за один клуб. В игре регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис» россиянин забросил 787-ю шайбу в заокеанской карьере.

Овечкин открыл счет в поединке броском из левого круга вбрасывания, когда команда играла в большинстве. Его рекордная шайба оказалась единственным светлым пятном для «Вашингтона» в этот вечер. Столичная команда, в начале третьего периода выигрывавшая со счетом 2:0, в итоге уступила 2:3.

Форвард «Вашингтона» забросил 787-ю шайбу в 1287-й игре за «Вашингтон». Только его цвета он защищает в НХЛ с 2005 года. Прежний рекорд НХЛ по голам за один клуб принадлежал Горди Хоу, завершившим выступления за «Детройт» в 1971 году.

Для Овечкина эта шайба также стала 7-й в 13-м поединке текущего сезона, у него в активе 11 (7+4) очков.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин по-прежнему занимает третье место. Впереди него находятся Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил, что Александр Овечкин уже в этом сезоне по числу заброшенных шайб обойдет четырехкратного обладателя Кубка Стэнли, знаменитого канадского хоккеиста Горди Хоу. Нужно меньше на этом заострять внимания и наслаждаться игрой Овечкина, считает вице-президент КХЛ.