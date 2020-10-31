Александр Овечкин пришёл на хоккейный матч «Динамо» против ЦСКА

https://static.news.ru/photo/a5f55c66-1c52-11eb-a852-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, также являющийся советником генерального директора московского «Динамо», пришёл на матч «бело-голубых» в столице против ЦСКА.

Игра проходит в настоящий момент на стадионе «ВТБ Арена». Сейчас идёт только первый период встречи. Счёт в матче КХЛ между «Динамо» и ЦСКА пока не открыт.

Александр Овечкин является воспитанником «бело-голубых». Легенда НХЛ выступал в составе столичной команды с 2001 по 2005 год. Кроме того, Овечкин возвращался в родной коллектив во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.

Как ранее передавал NEWS.ru, хоккеист Илья Ковальчук рассматривает подписание контракта с московским «Спартаком» в качестве следующего карьерного шага.

Нападающий может заключить краткосрочное соглашение с «красно-белыми» и играть за московский клуб до открытия тренировочных лагерей в Национальной хоккейной лиге, продолжая при этом подыскивать варианты трудоустройства в Северной Америке.