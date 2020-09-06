«Ак Барс» вырвал победу в овертайме у СКА в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл в овертайме петербургский СКА — 3:2ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)).

В основное время авторами заброшенных шайб у хозяев стали Станислав Галиев (27-я минута) и Патрис Кормье (51-я).

В составе «армейцев» отличились Андрей Кузьменко (52-я минута) и Антон Бурдасов (за 28 секунд до конца третьего периода).

На 58-й секунде допонительной пятиминутки победную для «Ак Барса» шайбу забросил нападающий Найджел Доус, проводивший 550-й матч в КХЛ.

Нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду едва не упустил победу в поединке с подмосковным «Витязем», ранее писал NEWS.ru.