https://static.news.ru/photo/d9657258-3c87-11ea-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Ак Барс»/facebook.com

В очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги динамовские коллективы Москвы и Минска показали противоположные результаты.

«Динамо» из российской столицы на своём льду уступило казанскому «Ак Барсу» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили Станислав Галиев (18-я минута) и Кирилл Петров (50-я).

Шведский голкипер «барсов» Адам Рейдеборн отразил 21 бросок соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

Нападающий «бело-голубых» Владимир Брюквин провёл 300-й матч в КХЛ.

«Ак Барс» (70 очков, 48 игр) сохранил лидерство в таблице Восточной конференции КХЛ, «Динамо» (65 очков, 51 игра) осталось на третьем месте на «Западе».

Минское «Динамо» прервало серию из трёх поражений в чемпионате и уже второй раз в нынешнем сезоне (из четырёх очных встреч) сумело одолеть московский «Спартак» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

У хозяев точными бросками отметились Игорь Мартынов (6-я минута), Шэйн Принс (31-я), Евгений И.Дадонов (37-я) и Александр Китаров (42-я, в меньшинстве).

Авторами голов у «красно-белых» стали Илья Зубов (16-я минута), Робин Ганзл (на 18-й секунде второго периода) и Каспарс Даугавиньш (53-я минута). Кроме того, Артём Фёдоров оформил ассистентский хет-трик, приняв участие во всех результативных атаках своей команды, но это не помогло москвичам набрать ни одного очка.

«Спартак» (62 очка, 50 игр) занимает пятое место в таблице Западной конференции, минчане отстают от зоны плей-офф на 22 очка.

Нижнекамский «Нефтехимик» дома по буллитам уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» — 1:2Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

В основное время у хозяев отличился Мэтт Уайт (22-я минута), у гостей — Денис Бодров (35-я).

В серии послематчевых буллитов победным для уральцев стал бросок Георгия Белоусова.

«Автомобилист» (63 очка, 49 игр) выиграл у «Нефтехимика» все четыре очные встречи в нынешнем сезоне и закрепился на четвёртой строчке в таблице «Востока». Нижнекамцев отделяют от зоны плей-офф в той же конференции пять очков.

Нижегородское «Торпедо» в родных стенах переиграло ярославский «Локомотив» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Победу «автозаводцам» принесли точные броски Артёма Аляева (12-я минута), Андрея Белевича (42-я) и Сергея Гончарука (51-я).

Единственную шайбу у «железнодорожников» забросил на 31-й минуте Владимир А.Ткачёв.

«Торпедо» (56 очков, 50 игр) благодаря победе в очной встрече обошло «Локомотив» (56 очков, 49 игр), поднявшись на шестое место на «Западе» и оттеснив ярославцев на восьмую строчку.

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