«Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона дома переиграл «Салават Юлаев»

https://static.news.ru/photo/1dbd0bee-f913-11ea-bf9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в первом так называемом зелёном дерби сезона в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

У казанцев отличились Найджел Доус (15-я минута), оформивший дубль Данис Зарипов (голы на 23-й и 48-й минутах) и Станислав Галиев (52-я).

В составе гостей шайбу забросил Тему Хартикайнен (8-я минута), набравший в пяти последних матчах 11 очков (6+5) по системе «гол плюс пас».

Форвард «барсов» Кирилл Петров записал на свой счёт 150-ю результативную передачу в КХЛ.

Китайский «Куньлунь Ред Стар», не имеющий возможности из-за пандемии коронавируса проводить домашние матчи в Пекине, впервые принял соперника на подмосковной «Арене Мытищи». Это не помогло «Красной Звезде» набрать первые очки в чемпионате: шестое кряду поражение номинальным хозяевам площадки нанёс екатеринбургский «Автомобилист» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

Победу уральцам обеспечил дубль Анатолия Голышева (голы на 8-й и 23-й минутах), по одной шайбе забросили Павел Дацюк (за 49 секунд до первого перерыва), Денис Бодров (45-я) и Джефф Плэтт (54-я).

В составе «Куньлуня» дважды отличился Дэнни Кристо (голы на 3-й и 31-й минутах).

Голышев забросил свою сотую шайбу в КХЛ и сразу же разменял вторую сотню.

В предыдущем матче «Автомобилист» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик», писал ранее NEWS.ru.