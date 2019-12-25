https://static.news.ru/photo/49c6ce40-274b-11ea-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии буллитов уступил в Нижнекамске «Нефтехимику» — 1:2Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Казанцы на 9-й минуте вышли вперёд благодаря голу Романа Рукавишникова, однако Мэтт Уайт на 14-й сравнял счёт. Он же стал автором победного броска в серии послематчевых буллитов.

Защитник нижнекамцев Александр Брынцев провёл 300-й матч в КХЛ.

Одно набранное очко позволило «Ак Барсу» (60 очков, 40 игр) вновь выйти в единоличные лидеры регулярного чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» (42 очка, 41 игра) прервал серию из четырёх поражений в чемпионате, занимает 10-е место в таблице Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на три очка.

Череповецкая «Северсталь» на своей площадке переиграла ХК «Сочи» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

У «сталеваров» заброшенными шайбами отметились Владислав Кодола (7-я минута), Егор Морозов (10-я), Егор А. Яковлев (38-я) и Александр Петунин (43-я).

Южане сумели ответить лишь двумя голами, авторами которых стали Роберт Росен (12-я минута) и Юрий Александров (16-я).

«Северсталь» (35 очков, 42 игры) сумела прервать серию из пяти поражений в чемпионате, однако, как и «Сочи» (37 очков, 41 игра), пока серьёзно отстаёт от зоны плей-офф в таблице Западной конференции. У занимающего восьмое место нижегородского «Торпедо» — 46 очков после 42 игр.

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