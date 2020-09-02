«Ак Барс» в матче открытия сезона КХЛ в овертайме вырвал победу у ЦСКА

https://static.news.ru/photo/a3b7cb8c-ed4f-11ea-bac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcakbars

В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21 московские «армейцы» на своём льду в овертайме уступили казанскому «Ак Барсу» — 2:3ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1).

В основное время у ЦСКА отличились Дмитрий Саморуков (на 51-й секунде встречи) и Антон Слепышев (43-я минута). В составе казанцев шайбы забросили Стефан Да Коста (26-я минута, в большинстве) и Джастин Азеведо (54-я).

На второй минуте овертайма после грубой ошибки «армейца» Константина Окулова победную для «Ак Барса» шайбу забросил нападающий Дмитрий Воронков.

«Ак Барс» стал обладателем Кубка открытия сезона КХЛ.

Гостями церемонии открытия нового сезона КХЛ стали президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, ранее писал NEWS.ru.