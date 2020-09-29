«Ак Барс» проиграл в Нижнем Новгороде в юбилейном матче Квартальнова

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» на своей арене в подмосковной Балашихе вырвал волевую победу в овертайме у финского «Йокерита» — 3:2ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

В основное время «джокеры» дважды выходили вперёд благодаря дублю Никласа Енсена (голы на 26-й и 44-й минутах), однако «ястребы» отыгрывались усилиями Егора Чинахова (31-я минута) и Сергея Шумакова (55-я). За...