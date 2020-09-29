«Ак Барс» проиграл в Нижнем Новгороде в юбилейном матче Квартальнова

Один из лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата уступил в Нижнем Новгороде местному «Торпедо» — 2:4 (0:1, 2:3, 0:0).
У «автозаводцев» отличились Михаил Варнаков (14-я минута), Сергей Гончарук (23-я), Антон Шенфельд (26-я) и Семён Ручкин (39-я).
«Барсы» сумели ответить лишь двумя заброшенными шайбами Стефана Да Косты (22-я) и Найджела Доуса (28-я).
Нижегородцы до этого потерпели от казанцев пять подряд поражений на своём льду и сумели прервать эту серию в юбилейном матче главного тренера гостей Дмитрия Квартальнова, первым в КХЛ добравшегося до отметки в 600 проведённых игр в регулярных чемпионатах.
Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров сыграл 300-й матч в КХЛ.
Казанцы с 17 набранными очками в 11 встречах остались на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Ярославский «Локомотив» дома проиграл в серии буллитов магнитогорскому «Металлургу» — 3:4Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).
В основное время у «железнодорожников» шайбы забили Роман Савченко (7-я минута), Егор Коршков (48-я) и Павел Красковский (56-я).
В составе уральцев результативными бросками отметились Егор Яковлев (8-я), Семён Кошелев (25-я) и Егор Мартынов (59-я).
В серии послематчевых бросков победной для «Магнитки» стала попытка Егора Яковлева.
Нападающий «Металлурга» Сергей Плотников, проводивший 600-й матч в КХЛ, сделал две результативные передачи.
Челябинский «Трактор» в гостях взял верх над ХК «Сочи» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).
Победу «Трактору» принесли точные броски Сергея Калинина (12-я минута), Понтуса Оберга (43-я), Лукаша Седлака (45-я) и Томаша Гики (51-я).
У южан шайбы забили Даниил Мироманов (26-я) и Ере Карьялайнен (43-я).
Московский «Спартак» в столичном дерби с «Динамо» по ходу встречи упустил преимущество в три шайбы, однако победил соперника в серии буллитов, ранее писал NEWS.ru.
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