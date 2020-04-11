«Ак Барс» продлил контракт с вратарём сборной Биляловым

https://static.news.ru/photo/2e285134-7c07-11ea-a252-fa163e074e61_660.jpg Тимур Билялов Фото: Хоккейный клуб Ак Барс/facebook.com

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с голкипером российской сборной Тимуром Биляловым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2021-2022 годов.

По информации Sports.ru, 25-летний Билялов сыграл 32 матча в завершившемся регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отразив 94,3% бросков по воротам. В первых четырёх матчах плей-офф Билялов пропускал в среднем по 0,71 шайбы за матч, отражая 97,5% бросков.

Как писал NEWS.ru, в январе появилась информация о том, что Билялов переедет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по истечении контракта. Игроком якобы интересовался канадских клуб «Торонто».

«Ак Барс» стал лучшей командой Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Клуб пробился во второй этап плей-офф после четырёх побед подряд. В начале марта КХЛ приостановила игры из-за распространения коронавируса в России.