https://static.news.ru/photo/0d4d312a-5a31-11ea-9e28-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

В заключительный игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решилась судьба Кубка континента — трофея, вручаемого победителю «гладкой» части сезона.

Казанский «Ак Барс», единолично лидировавший в турнире и опережавший на одно очко московских «армейцев», в случае домашнего выигрыша у екатеринбургского «Автомобилиста» становился лучшей командой регулярного чемпионата. Однако казанцы уступили со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили Джефф Плэтт (6-я минута, в меньшинстве), Найджел Доус (на 34-й секунде второго периода) и Ефим Гуркин (за 66 секунд до финальной сирены).

«Ак Барс» (93 очка, 62 игры) впервые в нынешнем сезоне уступил «Автомобилисту» после трёх побед в очных встречах, стал вторым в общей таблице КХЛ, но с большим отрывом выиграл Восточную конференцию. Первый соперник казанцев в плей-офф — нижнекамский «Нефтехимик».

«Автомобилист» (78 очков, 62 игры) занял четвёртое место на «Востоке» и на старте розыгрыша Кубка Гагарина встретится с новосибирской «Сибирью».

Столичный ЦСКА воспользовался поражением главного конкурента и обошёл его в сводной таблице КХЛ, всухую разгромив на своей площадке ХК «Сочи» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).

Авторами заброшенных шайб стали Александр Попов (2-я минута), Антон Слепышев (8-я), Артём Блажиевский (18-я), Михаил Григоренко (24-я), Сергей Толчинский (24-я, спустя 51 секунду) и Кирилл Капризов (30-я).

Голкипер «красно-синих» Илья Сорокин отразил 16 бросков соперника и отыграл «на ноль» девятый матч в нынешнем сезоне.

ЦСКА (94 очка, 62 игры) второй год подряд стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне «армейцы» стали первым клубом, которому удалось после этого выиграть и Кубок Гагарина. Первым соперником москвичей в плей-офф станет нижегородское «Торпедо».

ХК «Сочи» (59 очков, 62 игры) закончил сезон на девятом месте в таблице Западной конференции.

В динамовском дерби минчане дома вырвали волевую победу у московских одноклубников — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0).

У гостей отличились Егор Зайцев (2-я минута), Андрей Миронов (6-я) и Дмитрий Яшкин (17-я).

Хозяева ответили хет-триком Андрея Костицына (голы на 16-й, 24-й и 28-й минутах) и голом Александра Павловича (37-я минута).

Московское «Динамо» (82 очка, 62 игры) финишировало на четвёртом месте на «Западе» и в стартовом раунде плей-офф проведёт серию столичных дерби со «Спартаком».

Минское «Динамо» (39 очков, 62 игры) прервало серию из шести поражений в чемпионате, но закончило сезон абсолютно худшей командой КХЛ.

Подмосковный «Витязь» на своём льду в серии буллитов взял верх над ярославским «Локомотивом» — 5:4Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0).

В основное время в составе хозяев дубль сделал Вилле Лаюнен (голы на 10-й и 38-й минутах), по разу отличились Святослав Гребенщиков (22-я) и Пекка Йормакка (48-я).

У «железнодорожников» также дублем отметился Михаил Беляев (26-я минута, в меньшинстве и за 35 секунд до конца третьего периода), по одной шайбе забили Павел Красковский (27-я минута) и Артур Каюмов (57-я).

В серии послемачтевых буллитов победным для подмосковной команды стал бросок Святослава Гребенщикова.

«Локомотив» (73 очка, 62 игры) занял шестое место на «Западе» и начнёт плей-офф серией с финским «Йокеритом».

«Витязь» (65 очков, 62 игры) благодаря победе после пяти поражений в чемпионате кряду обошёл нижегородское «Торпедо» и стал седьмым в итоговой таблице Западной конференции. Таким образом, подмосковный клуб в первом раунде плей-офф сыграет с петербургским СКА.

Челябинский «Трактор» в уральском дерби в родных стенах одолел магнитогорский «Металлург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Победу хозяевам принесли точные броски Егора Фатеева (15-я минута) и Виталия Меньшикова (30-я), единственную шайбу у «сталеваров» забросил Брэндон Козун (53-я).

«Металлург» (65 очков, 62 игры) занял седьмое место на «Востоке» и в стартовом раунде плей-офф проведёт серию с казахстанским «Барысом».

«Трактор» (56 очков, 62 игры) догнал «Адмирал» из Владивостока, обошёл его по дополнительным показателям и завершил сезон на предпоследнем, 11-м, месте в таблице Восточной конференции.

Хабаровский «Амур» в последнем матче сезона разгромил «Барыс», «Сибирь» вырвала победу у рижского «Динамо», писал ранее NEWS.ru.