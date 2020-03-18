https://static.news.ru/photo/feea04e0-6904-11ea-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб Ак Барс/facebook.com

Казанский клуб «Ак Барс» написал открытое письмо президенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексею Морозову в связи с обеспокоенностью пандемией коронавируса.

В письме отмечается, что на данный момент невозможно продолжать тренировочный процесс, так как это может подвергнуть опасности здоровье спортсменов, штаба команды и их семьи. Помимо этого, многие иностранные игроки и тренеры клуба обратились к руководству с просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в другие страны.

В клубе считают, что проведение КХЛ бессмысленно в усечённом составе без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», которые отказались от участия, и без болельщиков на трибунах.

Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина, — говорится в заявлении клуба.

Ранее КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки, писал NEWS.ru.