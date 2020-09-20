«Ак Барс» на своей площадке одержал победу над ХК «Сочи»

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» дома победил ХК «Сочи» — 5:3 (1:0, 2:3, 2:0).

У хозяев дубль оформил Виктор Тихонов (голы на 18-й и 22-й минутах), по разу отличились Станислав Галиев (34-я), Роман Рукавишников (53-я) и Джастин Азеведо (за 29 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Южане сумели ответить тремя точными бросками Германа Рубцова (34-я минута), Анселя Галимова (38-я) и Мальте Стрёмвалля (39-я).

Защитник «барсов» Дмитрий Юдин провёл 300-й матч в КХЛ, а отметившийся результативной передачей Данис Зарипов в пяти последних матчах набрал 8 очков (3+5) по системе «гол плюс пас».

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» сумел набрать первое очко в нынешнем чемпионате КХЛ, зотя и проиграл в серии буллитов на своей площадке в подмосковных Мытищах уфимскому «Салавату Юлаеву», ранее писал NEWS.ru.