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Победитель Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» во втором поединке первого раунда плей-офф на своей площадке уверенно переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0).

На 2-й минуте Павел Куликов вывел гостей вперёд, однако этот гол так и остался единственным у нижнекамской команды.

В составе казанцев отличились Артём Лукоянов (6-я минута), Дмитрий Воронков (12-я), Мэттью Фрэттин (13-я), Станислав Галиев (30-я) и Джастин Азеведо (34-я).

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин провёл 200-й матч в КХЛ, форвард хозяев Виктор Тихонов отдал сотую результативную передачу в лиге.

Московские «армейцы» второй матч серии с нижегородским «Торпедо» выиграли дома точно с таким же счётом, как и первый — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Дубль оформил Кирилл Капризов (голы на 8-й минуте и за три секунды до финальной сирены, в пустые ворота), один раз отличился Михаил Григоренко (15-я минута).

Голкипер «красно-синих» Илья Сорокин отразил все 19 бросков соперника и заработал 11-й «сухарь» (второй кряду в плей-офф) в нынешнем сезоне. Его сухая серия составляет 199 минут 59 секунд и ещё продолжается.

Форвард «армейцев» Марио Кемпе провёл 200-й матч в КХЛ.

Второй эпизод противостояния столичных «Динамо» и «Спартака» в первом раунде плей-офф Западной конференции снова принёс победу «бело-голубым» — 4:3 (0:1, 1:0, 3:2).

У «красно-белых», дважды выходивших вперёд в счёте, точными бросками отметились Ансель Галимов (5-я минута), Патрик Херсли (на 56-й секунде третьего периода) и Робин Ганзл (за шесть секунд до финальной сирены).

Динамовцы ответили дублем Вадима Шипачёва (голы на 28-й и 57-й минутах) и шайбами Андре Петерссона (59-я) и Михаила Григорьева (за 37 секунд до конца третьего периода, в пустые ворота).

Защитник «Спартака» Иван Вишневский провёл 500-й матч в КХЛ, нападающий «Динамо» Андре Петерссон — 300-й в лиге.

Во всех трёх сериях счёт стал 2-0, и следующие матчи в этих противостояниях пройдут 6 и 8 марта в Нижнекамске, Нижнем Новгороде и на столичной «Арене ЦСКА», где принимает соперников «Спартак».

В стартовых поединках серий плей-офф ЦСКА, «Динамо» и «Ак Барс» добились убедительных побед, ранее писал NEWS.ru.