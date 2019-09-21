https://static.news.ru/photo/1005192a-dc80-11e9-b0d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду уступил казанскому «Ак Барсу» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

Нападающий уральцев Андрей Локтионов открыл счёт на четвёртой минуте встречи, однако казанцы благодаря шайбам в большинстве шведского защитника Микаэля Викстранда (22-я минута) и канадского нападающего Патриса Кормье (44-я) сумели вырвать победу.

У хозяев в начале третьего периода за удар соперника клюшкой до конца матча был удалён форвард Роман Любимов.

Набрав 12 очков после семи игр, команда Дмитрия Квартальнова находится на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

«Магнитка» с пятью очками после девяти матчей занимает предпоследнее, 11-е место в таблице «Востока». После возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьёва «Металлург» сумел одержать лишь одну победу — над московским «Спартаком» — и пока находится вне зоны плей-офф.

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