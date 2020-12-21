«Агрессивный матч»: тренер сборной РФ рассказал о победе над Финляндией

https://static.news.ru/photo/cb568fea-42d9-11eb-ac84-fa163e074e61_660.jpg Валерий Брагин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала — с командой Финляндии (5:1).

Сегодня у нас третья игра, но получился хороший агрессивный матч. Хорошая победа была сегодня. Играли за первое место, была полная концентрация, — сказал он.

Он выразил удовлетворение хорошей игрой Самонова на трёх играх.

Вова Ткачёв подустал, Ожиганов в клубе играл почти без замен, дали обоим отдохнуть. У Бурдасова лёгкая травма, думаю, он скоро будет играть. Почему не проверили других вратарей? Это, возможно, последний этап перед чемпионатом мира, у других вратарей не было опыта, мы довольны, что Самонов сыграл три игры на хорошем уровне, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал, что хоккейная сборная России со счётом 5:1 одолела команду Финляндии в последнем матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Шайбы у россиян забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Дмитрий Воронков (24-я и 29-я минуты), Павел Карнаухов (59-я минута) и Андрей Кузьменко (60-я минута). За финнов на 37-й минуте отличился Харри Песонен.

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