https://static.news.ru/photo/1f241e86-de08-11e9-97d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meng Yongmin/Global Look Press

Дэвид Абрутин, маркетинговый агент российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», рассказал, что делает для повышения узнаваемости 34-летнего спортсмена.

Когда мы встретились десять лет назад, то решили, что сделаем из Овечкина бренд мирового масштаба. Мы много работаем с российским рынком, чтобы повысить узнаваемость и популярность Алекса, — приводит слова Абрутина Sport24.ru .

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли.

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