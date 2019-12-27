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Агент бывшего форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука Юрий Николаев заявил, что его клиент не вернётся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в текущем сезоне.

Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне, — цитирует Николаева «Чемпионат». Ранее «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского нападающего Илью Ковальчука на драфт отказов, писал NEWS.ru. В сезоне-2019/2020 Ковальчук успел...