Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» и московский ЦСКА произвели обмен игроками.
«Адмирал» пополнили два форварда: Никита Коростелёв и капитан фарм-клуба «армейцев» Иван Силаев. ЦСКА получил денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «Адмирала».
Коростелёв будет выступать за владивостокскую команду под 97-м номером, Силаев под — 85-м.
Ранее екатеринбургский «Автомобилист» объявил о расставании с защитником Иваном Вишневским. Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию, писал NEWS.ru.
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