https://static.news.ru/photo/5fcb2b18-231e-11ea-a401-fa163e074e61_660.jpg Иван Захарчук Фото: hctorpedo.ru

Владивостокский «Адмирал» прекратил сотрудничество с нападающим Иваном Захарчуком.

Клуб расторг действующий контракт с хоккеистом, сообщает официальный сайт дальневосточной команды. За «Адмирал» Захарчук успел провести пять матчей в КХЛ, не сумев отметиться в них набранными очками.

До переезда во Владивосток форвард выступал за череповецкую «Северсталь». Также в его игровой карьере были клубы «Сочи» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Ранее NEWS.ru писал, что минское «Динамо» прекратило сотрудничество с голкипером Энротом.