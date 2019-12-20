Владивостокский «Адмирал» прекратил сотрудничество с нападающим Иваном Захарчуком.
Клуб расторг действующий контракт с хоккеистом, сообщает официальный сайт дальневосточной команды. За «Адмирал» Захарчук успел провести пять матчей в КХЛ, не сумев отметиться в них набранными очками.
До переезда во Владивосток форвард выступал за череповецкую «Северсталь». Также в его игровой карьере были клубы «Сочи» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
Ранее NEWS.ru писал, что минское «Динамо» прекратило сотрудничество с голкипером Энротом.
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