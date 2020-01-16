https://static.news.ru/photo/f9d359c6-385c-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Потапов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два сибирских клуба — омский «Авангард» и новосибирская «Сибирь» в очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержали победы на Дальнем Востоке над «Адмиралом» и «Амуром» соответственно.

«Ястребы» встречались с «моряками» во Владивостоке второй день кряду. Накануне гости выиграли с перевесом в три шайбы (5:2). На сей раз итоговый перевес омичей был чуть скромнее, но два очка снова достались «Авангарду» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Это был тот редкий случай, когда авторами всех трёх шайб у сибиряков стали российские хоккеисты — Алексей Потапов (7-я минута), Кирилл Семёнов (14-я) и Сергей Шумаков (47-я).

А вот у дальневосточников единственную шайбу забросил словацкий форвард Мартин Бакош (30-я минута).

«Авангард» (68 очков, 49 игр) выиграл четвёртый матч подряд в чемпионате и догнал казанский «Ак Барс», лидирующий в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (49 очков, 47 игр) занимает девятое место на «Востоке» и отстаёт от зоны плей-офф на два очка.

«Сибирь» в Хабаровске вырвала победу у «Амура» лишь в серии буллитов — 2:1Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время у гостей отличился Данил Романцев (12-я минута), у хозяев — Кирилл Рассказов (40-я).

В серии послематчевых бросков победной оказалась попытка финского нападающего новосибирцев Микаэля Руохомаа.

«Сибирь» (57 очков, 48 игр) продлила до пяти матчей победную серию в чемпионате и закрепилась на пятой строчке в таблице «Востока». «Амуру», проигравшему в седьмой раз подряд, всё труднее будет ликвидировать отставание в семь очков от зоны плей-офф за оставшиеся 14 игр регулярного чемпионата.

Накануне победа «Авангарда» во Владивостоке получилась волевой, писал ранее NEWS.ru.