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«Адмирал» из Владивостока в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выиграл в гостях у хабаровского «Амура» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Хозяева открыли счёт после точного броска Ондржея Витасека на 11-й минуте, но во втором периоде голы Василия Стрельцова (23-я минута) и Шона Лалонда (38-я) принесли победу «Адмиралу».

Таким образом, команда из Владивостока взяла реванш у «Амура» за поражение в Хабаровске (2:3) двумя днями ранее.

Нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду в серии послематчевых бросков уступил китайскому «Куньлуню Ред Стар» — 3:4Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1).

У гостей шайбы в основное время забросили Лукас Локхарт (3-я минута), Брэндон Ип (50-я) и Эндрю Миллер (52-я).

В составе «Нефтехимика» отличились Павел Куликов (4-я минута), Степан Захарчук (42-я) и Павел Порядин (53-я).

В серии послематчевых буллитов решающим стал бросок нападающего «Куньлуня» Тайлера Вона.

Ещё один поединок игрового дня завершился серией послематчевых бросков: череповецкая «Северсталь» дома вырвала победу у минского «Динамо» — 3:2Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

Динамовцы дважды выходили вперёд благодаря голам Шэйна Принса (29-я минута) и Дрю Шора (36-я), однако Андрей Алексеев (34-я минута) и Юрий Трубачёв (39-я) восстанавливали равновесние.

Победу «сталеварам» принёс реализованный Анселем Галимовым буллит в серии послематчевых бросков.

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