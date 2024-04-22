12-летний хоккеист сломал клюшку об голову оппонента во время матча На матче НДХЛ 12-летний хоккеист ударил оппонента клюшкой по голове

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На матче Национальной детской хоккейной лиги между московской командой «Белые медведи» и коллективом из Балашихи «Технопул» произошла драка, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 12-летний игрок из столицы ударил оппонента клюшкой по голове. Удар оказался такой силы, что предмет спортивного инвентаря сломался пополам.

Как сообщает канал, матч состоялся в субботу, 20 апреля. Игрок «Белых медведей» попал под силовой прием, и это вывело его из себя. Он ударил оппонента клюшкой, после чего представитель «Технопула» швырнул обломок в обидчика. Завязалась драка, но игроков быстро разняли судьи. Во время потасовки зачинщику конфликта удалось стянуть шлем с соперника, который он выбросил за пределы ледовой арены. В результате инцидента участники драки были удалены до конца матча.

19 апреля на турнире по смешанным единоборствам Hardcore MMA 90 произошла массовая драка. Главным поединком вечера был бой в легком весе между иранцем Али Инженером Хейбати и уроженцем Краснодара Аркадием Осипяном, на футболке которого были флаги России и Армении. Первый раунд начался с того, что иранский боец пнул ногой девушку, выносившую таблички с номерами раундов. После того, как Осипян одержал победу в бою, в помещении началась потасовка.