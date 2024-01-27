«Завтракал жареными воробушками»: как люди выживали в блокадном Ленинграде

Фото: Global Look Press

27 января исполняется 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. После завершения осады, которая длилась 872 дня, Советская армия смогла отодвинуть немецкие войска от города. Далеко не всем ленинградцам удалось пережить этот период: жертвами голода стали сотни тысяч человек. И тем не менее город смог выстоять. Что чувствовали и о чем мечтали жители Ленинграда в это страшное время? NEWS.ru приводит выдержки из писем жителей осажденного, но несломленного города.

Ход боев за Ленинград

После вторжения в СССР 22 июня 1941 года гитлеровские войска начали стремительно продвигаться вглубь территории Советского Союза. Противостоящие немецкой группировке «Север» силы Красной армии на северном и северо-западном фронтах пытались сдерживать наступление противника на Ленинград, начавшееся сразу после захвата Пскова 9 июля. Однако, несмотря на упорное сопротивление советских военных, 20 августа фашистам удалось перерезать дорогу, связывающую Ленинград с Москвой, а в начале осени — замкнуть кольцо вокруг города, выйдя к берегу Ладожского озера в районе Шлиссельбурга. Параллельно со стороны Выборга наступали финские войска, так и не достигшие Ленинграда.

Немцы не смогли занять город с ходу, и в октябре 1941 года начались позиционные бои за Тихвин, в котором впоследствии смогла закрепиться Красная армия. Однако прорвать блокаду Ленинграда ей не удавалось. Неудачная Любанская наступательная операция, в результате которой 2-я ударная армия оказалась в окружении, привела к крупным потерям в советских войсках — от 95 до 158 тыс. человек убитыми. Впрочем, благодаря этим и последующим попыткам пробить коридор к Ленинграду в 1942 году был сорван план немцев занять город в ходе операции «Северное Сияние».

18 января 1943 года советские войска благодаря операции «Искра» прорвали кольцо окружения под Шлиссельбургом — в итоге Ленинград получил коридор, связавший его с «большой землей». Всего за 18 дней была построена железная дорога, которая позволяла снабжать город, однако говорить о снятии осады было рано.

Операция «Полярная звезда» в феврале того же года, которая должна была привести к разгрому немецкой армии под Ленинградом, провалилась. До конца 1943-го советские войска смогли добиться ограниченных успехов, заняв Синявинские высоты южнее Шлиссельбурга. Однако Ленинградско-Новгородская операция в январе 1944 года оказалась успешной: 27-го числа блокада города была окончательно снята. В ходе этой операции советские войска также освободили Новгород и вступили на территорию Эстонии.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации

Голод в блокадном Ленинграде

О том, чем жили в то время простые ленинградцы, мы знаем по содержанию их дневников и писем. Самым известным документом такого рода стал дневник школьницы Тани Савичевой. Девочка оставила девять кратких записей, в которых указала даты смерти своих родственников. Дневник закончился 13 мая 1942 года фразой: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Девочка не пережила войну — в 1944 году в эвакуации она скончалась от туберкулеза.

С началом блокады в Ленинграде обострилась ситуация с поставками продуктов питания. На тот момент в городе уже были введены продовольственные карточки: такое решение было принято 18 июля 1941 года, когда еще действовало полноценное сообщение с Москвой. Однако если в начале войны нормы выдачи в день по ним составляли от 400 граммов хлеба для детей и иждивенцев и до 800 граммов для рабочих, то с 20 ноября для всех категорий граждан устанавливалась норма 125 граммов, а для рабочих — 250 граммов.

Но даже несмотря на все лишения и страшный голод, ленинградцы все равно находили в себе силы жить. В своем дневнике в декабре 1941 года школьница Майя Бубнова рассказывала: «Приходил папа. Пришел радостный, говорит, что они начали готовиться к пуску завода. А в среду, позавчера, пришел и сказал, что позавтракал жареными воробушками».

Майя признавала «неумолимую силу голода», но не позволяла ей лишить себя надежды: «Дайте нам немножко жизни и мы выдержим, победим и отомстим за наших погибших товарищей, отомстим за все страдания и мучения, уничтожим тех, кто принес с собой этот ужас и страдания, а уничтожив их, мы построим то, что они разрушили, построим больше, лучше, прекраснее», — писала Майя.

Ситуация начала медленно меняться в конце декабря 1941-го, когда постепенно наладилась транспортировка грузов и эвакуация граждан по Дороге жизни, пролегающей через Ладожское озеро. Всего по этому пути за время блокады было ввезено 2,3 млн тонн грузов и вывезено 1,4 млн человек.

Впрочем, даже после того, как пик голода был пройден, нехватка продовольствия оставалась важной проблемой для местных жителей. В 1943 году Лада Соколова, которая оказалась за пределами осажденного города, в письме своей матери первым делом указала, что идет сбор урожая, и пообещала привезти ей в Ленинград овощей из области, беспокоясь об ее истощенном здоровье.

Разлука с матерью давила на нее: «Как приеду, буду мыть пол и стирать белье, а к твоему приходу ставить самоварчик и тебя потчевать», — пишет Лада. В письмах она признавалась, что за все годы войны так и не смогла свыкнуться с обстрелами и, бывало, не спала из-за них по полночи.

Тяжелое положение города приводило к тому, что вопрос питания высших партийных чиновников, а точнее, огромной разницы между их рационом и рационом простых людей, оказался в центре общественного внимания. Так, до сих пор популярна версия о том, что первый секретарь ленинградского обкома Андрей Жданов устраивал пиры. Однако однозначных подтверждений этому нет, а слухи не выливались в открытый общественный протест.

Как замерзал Ленинград

Тяжелым испытанием для ленинградцев оказался и холод, особенно ситуация обострилась в декабре 1941 года. Перестал работать трамвай, остававшийся основным видом транспорта в городе, из-за сильных морозов во многих местах лопнули водопроводные трубы. Люди замерзали насмерть в квартирах и на улицах, при этом трупы убирали не всегда.

Особенно страдали от холода те ленинградцы, которые жили с маленькими детьми. Жительница города О. Ф. Макарова уже в середине ноября 1941-го в письме подруге рассказывала о тяжелом положении. «У нас в Ленинграде образовалась зима настоящая, холодит очень, мокрый снег, надо бы топить усиленно, да с дровами туго очень. Окна еще не вставлены, ребята, конечно, малые мерзнут, но что делать, надо все стойко переносить», — писала она. Ответ подруги был коротким: «Руки мои очень мерзнут».

Не легче жилось в блокадном Ленинграде и руководящим работникам. Известность получили дневники директора завода «Севкабель» Алексея Козловского. 6 ноября 1941 года он радовался, что в преддверии годовщины Октябрьской революции получил пол-литра вина. А уже в январе рассказывал о проблемах со здоровьем: «Ноги и сейчас опухшие, плохо работает сердце, тяжело ходить. Это при моей постоянной подвижности! Главврач Шенкман приказывает лежать — не могу!»

В том же месяце в Ленинграде произошла крупная авария, из-за которой затопило весь город. «Прекратилась подача электроэнергии, нет воды — водопровод не работает, прекратилась связь. У меня пока работает только смольнинский телефон», — писал Козловский.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Блокада Ленинграда. Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода

Как пытались облегчить жизнь ленинградцев

Ситуация в городе начала понемногу меняться к весне 1942-го: уже начали систематически хоронить умерших для предотвращения эпидемии. А 15 апреля удалось частично восстановить трамвайное движение. Последняя запись в дневнике Апексея Козловского от 5 апреля 1942 года полна надежды: «Дух у людей крепкий. Заметно стали поправляться. На заводе организован стационар для дистрофиков, а дистрофики — все. Понемножку откармливаемся. Город очищается. Похоже, что жизнь опять закипит. Почти все верят в это».

За все время блокады, по разным оценкам, погибло от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Наиболее часто встречается цифра 632 тысячи — из них 97% стали жертвами голода, 3% — немецких бомбардировок. Сегодня историки, которые продолжают изучать события того периода, сходятся во мнении, что погибших было существенно больше. С этим согласна и судебная система: в 2022 году городской суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР. По версии прокуратуры, за время осады погибли не менее 1 млн 93 тыс. человек.

Читайте также:

Полководец-гений или олигарх-коррупционер: кем на самом деле был Меншиков

РЭБ и другие козыри: какое оружие РФ повлияет на исход ее конфликта с НАТО

Неуязвим для РЭБ, бомбит окопы ВСУ: что известно о новых дронах ВС РФ

«Дело ближайшего месяца»: сколько еще понадобится ВС РФ для взятия Авдеевки

Великая реформа Александра II: почему России не уйти от воинского призыва