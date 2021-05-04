Забытый правитель: 140 лет Александру Керенскому

4 мая исполнилось 140 лет со дня рождения Александра Керенского — адвоката, эсера, депутата царской Госдумы, короткое время между июлем и октябрём 1917-го занимавшего пост председателя Временного российского правительства. Этот почти забытый исторический персонаж стал одним из первых руководителей республиканской России. Хотя он и сконцентрировал в своих руках диктаторские полномочия, это ему мало помогло — «красная буря» смела его, оставив в напоминание комичный сюжет о бегстве из Петрограда якобы в женской одежде, хотя сам юбиляр это и отрицал.

Как напоминает публицист Дмитрий Костенко, будучи ещё безвестным адвокатом, Керенский предлагал себя боевой организации партии эсеров в качестве исполнителя терактов. В качестве депутата Госдумы он принял участие в парламентской комиссии по расследованию обстоятельств Ленского расстрела, а пока плыл на прииски, застудил себе почки, но несмотря на это, он прожил почти 90 лет и пережил столетний юбилей Ленина. Более того, в книге Александра Майсуряна о Ленине говорится, что подросток Ульянов читал маленькому Керенскому истории про индейцев Майн Рида.

В конце 1960-х молодой журналист-международник Генрих Боровик с санкции партийного руководства встретился в Нью-Йорке с Александром Фёдоровичем. Он и в постперестроечное время не признавался, что именно предлагал бывшему российскому премьеру, но вроде его хотели репатриировать как диковинный раритет к ленинскому юбилею. Керенский, очевидно, не согласился, — комментирует Костенко.

Также он иронизирует, что «милитаристский ёжик», под который стригся Керенский до последних дней жизни, был удачным стилем, в отличие от «зализанного пробора», с каким он ходил в юные годы.

Александр Керенский. 1917 Музей современной истории России/goskatalog.ru Александр Керенский. 1917 Музей современной истории России/goskatalog.ru Александр Керенский — военный министр. 1917 Global Look Press Public domain/wikipedia.org На фронте. 1917 Public domain/wikipedia.org Весна 1917. Керенский в своём кабинете Public domain/wikipedia.org Члены Временного правительства в Царском Селе. Март 1917. (Керенский — второй слева) Public domain/wikipedia.org В. И. Дзюбинский и А. Ф. Керенский в саду Таврического дворца. 1916 duma.tomsk.ru Музей современной истории России/goskatalog.ru На фронте. 1917 Public domain/wikipedia.org В своём кабинете в Зимнем дворце. 1917 Музей политической истории России/Public domain/wikipedia.org У здания Смольного. Сентябрь 1917 mamm-mdf.ru Александр Керенский с помощниками в своём кабинете. 1917 mamm-mdf.ru Бывший кабинет Александра Керенского в Зимнем дворце. Октябрь 1917 mamm-mdf.ru Выступление на обеде Национального пресс-клуба. Апрель 1938 Library of Congress's Prints and Photographs division/Public domain/wikipedia.org Могила Александра Керенского на кладбище Патни-Вейл, Лондон Deeday-UK/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org