Забытый правитель: 140 лет Александру Керенскому

4 мая исполнилось 140 лет со дня рождения Александра Керенского — адвоката, эсера, депутата царской Госдумы, короткое время между июлем и октябрём 1917-го занимавшего пост председателя Временного российского правительства. Этот почти забытый исторический персонаж стал одним из первых руководителей республиканской России. Хотя он и сконцентрировал в своих руках диктаторские полномочия, это ему мало помогло — «красная буря» смела его, оставив в напоминание комичный сюжет о бегстве из Петрограда якобы в женской одежде, хотя сам юбиляр это и отрицал.
Как напоминает публицист Дмитрий Костенко, будучи ещё безвестным адвокатом, Керенский предлагал себя боевой организации партии эсеров в качестве исполнителя терактов. В качестве депутата Госдумы он принял участие в парламентской комиссии по расследованию обстоятельств Ленского расстрела, а пока плыл на прииски, застудил себе почки, но несмотря на это, он прожил почти 90 лет и пережил столетний юбилей Ленина. Более того, в книге Александра Майсуряна о Ленине говорится, что подросток Ульянов читал маленькому Керенскому истории про индейцев Майн Рида.
В конце 1960-х молодой журналист-международник Генрих Боровик с санкции партийного руководства встретился в Нью-Йорке с Александром Фёдоровичем. Он и в постперестроечное время не признавался, что именно предлагал бывшему российскому премьеру, но вроде его хотели репатриировать как диковинный раритет к ленинскому юбилею. Керенский, очевидно, не согласился, — комментирует Костенко.
Также он иронизирует, что «милитаристский ёжик», под который стригся Керенский до последних дней жизни, был удачным стилем, в отличие от «зализанного пробора», с каким он ходил в юные годы.
Александр Керенский. 1917
Музей современной истории России/goskatalog.ru
Александр Керенский. 1917
Музей современной истории России/goskatalog.ru
Александр Керенский — военный министр. 1917
Global Look Press
Public domain/wikipedia.org
На фронте. 1917
Public domain/wikipedia.org
Весна 1917. Керенский в своём кабинете
Public domain/wikipedia.org
Члены Временного правительства в Царском Селе. Март 1917. (Керенский — второй слева)
Public domain/wikipedia.org
В. И. Дзюбинский и А. Ф. Керенский в саду Таврического дворца. 1916
duma.tomsk.ru
Музей современной истории России/goskatalog.ru
На фронте. 1917
Public domain/wikipedia.org
В своём кабинете в Зимнем дворце. 1917
Музей политической истории России/Public domain/wikipedia.org
У здания Смольного. Сентябрь 1917
mamm-mdf.ru
Александр Керенский с помощниками в своём кабинете. 1917
mamm-mdf.ru
Бывший кабинет Александра Керенского в Зимнем дворце. Октябрь 1917
mamm-mdf.ru
Выступление на обеде Национального пресс-клуба. Апрель 1938
Library of Congress's Prints and Photographs division/Public domain/wikipedia.org
Могила Александра Керенского на кладбище Патни-Вейл, Лондон
Deeday-UK/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org