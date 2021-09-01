Японцы во время войны планировали заразить советских людей чумой

Архив внешней политики России рассекретил документы, в которых содержится информация о создании японцами в годы Второй мировой войны технологий убийств средствами бактериологической войны, в том числе специальной трости, с помощью которой хотели заражать людей чумными блохами. Об этом сообщают РИА Новости в своём Telegram-канале.

Среди документов находилась докладная записка на имя министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского, которую в самом начале января 1950 года направил заведующий вторым дальневосточным отделом МИД Евгений Забродин.

Вместе с ней был список японских военных преступников, которые занимались разработкой и применением бактериологического оружия и выдачи которых предлагалось просить у США. Перечень, насчитывавший 48 фамилий, открывал японский император Хирохито.

В списке также числятся полковник Оота, который предложил начинять шоколадки бактериями сибирской язвы, а также инженер Танака, который являлся конструктором трости с чумными блохами.

Ранее заместитель директора Института государства и права РАН заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев рассказал, что в ходе Второй мировой войны японские военные активно применяли бактериологическое оружие. В числе прочего они заражали реки в Китае, по которым инфекция могла попасть и на территорию СССР.