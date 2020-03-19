Детальный анализ 16-ти фрагментов свитков Мёртвого моря показал, что все они являются искусной подделкой.
Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Музея Библии в Вашингтоне, где и хранится коллекция свитков, раньше считавшаяся самой ценной в мире.
Первые подтверждения того, что текстовые фрагменты являются подделкой, появились в 2018 году. После чего было проведено более масштабное исследование,
После исчерпывающего обзора всех изображений и результатов научного анализа стало очевидным, что ни один из текстовых фрагментов в коллекции свитков Мертвого моря Музея Библии не является подлинным, — заявил ведущий эксперт, глава Art Fraud Insights Коллет Лолл.
Ранее NEWS.ru писал о том, что египетские органы безопасности обнаружили хранилище артефактов, которое было закрыто на протяжении 60 лет. Его удалось найти благодаря злоумышленникам.
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