Ветеран «Альфы» объяснил, как изменились российские спецслужбы за 20 лет Ветеран «Альфы» Гончаров: РФ сейчас борется с боевиками лучше, чем 20 лет назад

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Российские спецслужбы сегодня лучше предотвращают теракты, чем делали это 20 лет назад, рассказал в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Однако, по его мнению, положение дел на Северном Кавказе до сих пор неспокойное.

Обстановка на Северном Кавказе по-прежнему тревожная. Но если там и есть «спящие ячейки» боевиков, таких ресурсов, как в 2004 году, у них нет, — заявил Гончаров.

По мнению эксперта, глава Чечни Рамзан Кадыров доказал, что местные власти могут успешно справляться с боевиками. Однако, считает собеседник, все зависит от того, кто стоит за деятельностью террористов. Если к ней подключатся западные спецслужбы, «засланные казачки» из стран НАТО, то нападение может быть намного серьезнее, отметил он.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ России задержали жителя Дагестана Казбека Анасова, подозреваемого в причастности к нападению банды Басаева на Буденновск 14 июня 1995 года. Тогда погибли 129 человек, ранения получили 317, а 1586 граждан захватили в заложники. Установлено, что Анасов в 1995 году добровольно вступил в состав банды и принимал активное участие в особо тяжких преступлениях.