В записках поисковика нашли новые свидетельства о гибели группы Дятлова

https://static.news.ru/photo/463d5d6e-7684-11eb-9c78-96000091f725_660.jpg Фото: Wikimedia

В ночь гибели туристической группы Игоря Дятлова в горах Урала было вовсе не так холодно, как посчитало официальное следствие, погода была не столь суровой, как считают многие, а у членов группы могло быть огнестрельное оружие. Такие данные содержатся в сохранившихся записках руководившего поисками пропавших Евгения Масленникова.

Листки с заметками обнаружил в своем архиве поисковик Владислав Карелин, пишет KP.ru.

Как следует из этих данных, в ходе поисковой операции Масленников и его товарищи пытались установить погоду в ночь гибели «дятловцев» — 2 февраля 1959 года. Судя по указанным цифрам, пасмурная дневная погода с наступлением темноты сменилась на облачную, а после полуночи было и вовсе ясно. Таким образом, о буране, метели и плохой видимости, сбившей туристов с пути, речь не идёт.

Причём, если вечером температура воздуха была около −10, то к ночи похолодало до −20. Данные прокурорской проверки 2019 года разительно отличаются. В частности, в них содержатся сведения о более крепком морозе около −30 градусов. В материалах первого следствия такой информации нет вовсе, как будто она оказалась никому неинтересной.

Ещё одна интересная деталь — возможное наличие ружья у Дятлова. Некий Слесарев, как следует из материалов поисковиков, вечером 26 января беседовал с Дятловым в Вижае и видел у того оружие. Однако материалы уголовного дела утверждают, что никакого ружья в группе не было. Таким образом, оно либо пропало к моменту поисков, либо Слесарев перепутал Дятлова с кем-то другим. Опять в деле нет даже упоминания об этом обстоятельстве.

В обнародованных материалах также есть имена участников поисков и анализ поисков с вертолёта, осуществлявшихся «по горячим следам».

Трагедия с туристами произошла, как предполагается, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа, состоявшая большей частью из студентов Уральского политехнического института, отправилась в 14-дневный лыжный поход по Северному Уралу 27 января. Это был переход третьей, высшей категории сложности. Все участники были опытными туристами.

12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута, посёлка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако группа в полном составе погибла в районе горы Холатчахль. Тела пятерых туристов нашли в феврале, остальных четверых — в мае. Обстоятельства их гибели до сих пор вызывают споры, так как ни одна из версий не объясняет в полной мере сделанные на месте трагедии находки.

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России в сентябре 2019 года возобновить дело. Результаты следствия были представлены 11 июля 2020-го. По версии прокуратуры, молодые люди покинули палатку, чтобы укрыться от лавины, но потом не смогли её найти и поэтому погибли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что швейцарские учёные с помощью моделирования доказали, что лавинная версия гибели «дятловцев», которую большое количество исследователей трагедии считают несостоятельной, имеет право на существование. Однако противников этой версии расчёты экспертов не убедили.