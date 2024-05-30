В Перми обнаружили останки убитых в 1918 году придворных Романовых

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В Перми найдены останки расстрелянных фрейлин царской семьи Романовых Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер, место их захоронения освятят, заявила в соцсети «ВКонтакте» глава издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая. Церемония состоится 9 июня в 14:00 (12:00 мск), после чего священнослужители проведут заупокойную литургию.

По данным «Коммерсанта», могилу удалось найти в результате анализа фотографий похорон 1919 года. Принадлежность останков установлена судмедэкспертизой.

Гендрикова считалась свитной фрейлиной, то есть постоянно находилась при императрице. После убийства красноармейцами в 1918 году тела женщин сбросили в оросительную яму, способ лишения жизни еще не установлен. Рассматривается две версии: женщин расстреляли или забили прикладами. Предположительно, убитых похоронили на Егошихинском кладбище после того, как в 1919 году в Пермь вошли войска Александра Колчака. Позже, когда в город вернулись красноармейцы, могилы убитых были срыты.

Ранее группа испанских археологов из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES) обнаружила древний некрополь, чей возраст оценивается примерно в семь тысяч лет. В гробнице были найдены более семи тысяч костей. Самые ранние находки датированы рубежом каменного и медного веков.